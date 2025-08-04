Die Kulturhauptstadt Chemnitz für lau: Neun Festivals und andere Höhepunkte

Die Kulturhauptstadt soll kein Projekt für Eliten sein, sondern alle ansprechen. Neben Ausstellungen gibt es auch Veranstaltungen mit freiem Eintritt. Teil 2 des Überblicks, wo und wann Chemnitz als Kulturhauptstadt kostenlos zu erleben ist.

Viele bisherige Veranstaltungen des Kulturhauptstadtjahres waren ohne mehr oder weniger teures Ticket zu genießen. Dazu gehören so große Ereignisse wie das Fest zur Eröffnung am 18. Januar oder das Festival Kosmos. Weitere Höhepunkte wie auch kleinere Angebote mit freiem Eintritt stehen noch bevor. Hier einige ausgewählte Tipps. Viele bisherige Veranstaltungen des Kulturhauptstadtjahres waren ohne mehr oder weniger teures Ticket zu genießen. Dazu gehören so große Ereignisse wie das Fest zur Eröffnung am 18. Januar oder das Festival Kosmos. Weitere Höhepunkte wie auch kleinere Angebote mit freiem Eintritt stehen noch bevor. Hier einige ausgewählte Tipps.