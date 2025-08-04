Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Tina Winkel, Koordinatorin des Garagen-Campus, freut sich auf viele Besucher zum Wochenende der Interventionsflächen.
Tina Winkel, Koordinatorin des Garagen-Campus, freut sich auf viele Besucher zum Wochenende der Interventionsflächen. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Die Kulturhauptstadt Chemnitz für lau: Neun Festivals und andere Höhepunkte
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kulturhauptstadt soll kein Projekt für Eliten sein, sondern alle ansprechen. Neben Ausstellungen gibt es auch Veranstaltungen mit freiem Eintritt. Teil 2 des Überblicks, wo und wann Chemnitz als Kulturhauptstadt kostenlos zu erleben ist.

Viele bisherige Veranstaltungen des Kulturhauptstadtjahres waren ohne mehr oder weniger teures Ticket zu genießen. Dazu gehören so große Ereignisse wie das Fest zur Eröffnung am 18. Januar oder das Festival Kosmos. Weitere Höhepunkte wie auch kleinere Angebote mit freiem Eintritt stehen noch bevor. Hier einige ausgewählte Tipps.
Mehr Artikel