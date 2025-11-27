Die Kulturhauptstadt hat uns ein Fenster ins Herz einer Gesellschaft geöffnet – droht 2026 wieder alles kaputtzugehen?

War die Kulturhauptstadt Chemnitz wirklich das „Fest der Demokratie“, als das sie etwas oft bezeichnet wurde? In der Tat, findet unser Autor – allerdings anders, als viele sich das vorgestellt haben.

Das Programmbuch der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 ist so dick wie ein Ziegelstein. Was man darin allerdings nicht finden konnte, war ein zwingender Höhepunkt. Etwas, das für alle so sichtlich herausstach, dass man die Kuha in ihrem Wesen hätte damit umschreiben können.