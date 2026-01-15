MENÜ
Zu Besuch bei den Makern in Lößnitz: Christof Schulze und Susanne Krauß.
Zu Besuch bei den Makern in Lößnitz: Christof Schulze und Susanne Krauß. Bild: Mark Frost
Kultur
Die Macher von Lößnitz: Wie die Kulturhauptstadt eine Kleinstadt im Erzgebirge verändert hat
Von Katharina Leuoth
Im Januar 2025 startete nicht nur Chemnitz ins Kulturhauptstadtjahr, sondern auch die umliegende Region. Zwölf Monate später gilt Lößnitz im Erzgebirge als der Ort, in dem die Idee mit am besten aufging. Findet sich hier eine Erfolgsformel für die Zukunft?

Wenn sich ein Journalist der britischen „Times“ ankündigt, so wie im vergangenen Mai, führt ihn der Bürgermeister gern persönlich durch die Stadt. Wann hatten sie hier, in Lößnitz, dem rund 7500 Einwohner zählenden Städtchen gut eine halbe Stunde hinter Chemnitz im Erzgebirge, jemals einen Journalisten aus London zu Gast? Von einer der...
