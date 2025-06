Drei Tage Kosmos Chemnitz 2025: Das Festival zum Nacherleben im Ticker

Programm, Lageplan, Line up: In diesem Liveblog gibt es alle Informationen zum Kosmos Chemnitz 2025. Die Redakteurinnen des „fetzt.“-Newsletters, unserem wöchentlichen Kulturhauptstadt-Update, tickern am Kosmos-Wochenende vom Festival in der Kulturhauptstadt. Bild: Mark Frost/Archiv