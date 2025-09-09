Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die IHK Chemnitz präsentierte am Freitag eine Drohnenshow.
Die IHK Chemnitz präsentierte am Freitag eine Drohnenshow. Bild: Kristin Schmidt/IHK Chemnitz
Die IHK Chemnitz präsentierte am Freitag eine Drohnenshow.
Die IHK Chemnitz präsentierte am Freitag eine Drohnenshow. Bild: Kristin Schmidt/IHK Chemnitz
Chemnitz
Drohnenshow über Chemnitz: Wie steht es eigentlich um die Konsequenzen für die Störaktionen am 18. Januar?
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die IHK Chemnitz hat am Freitag ein Lichtspektakel am Himmel präsentiert. So ein Programmpunkt war zur Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres geplatzt. Wie der Stand dazu ist.

Wer am Freitagabend nach 21 Uhr in der City unterwegs war, konnte die Lichtspiele am Himmel beobachten. Eine Friedenstaube, ineinandergreifende Hände oder 2025: Auf dem Neumarkt schauten die Menschen fasziniert nach oben. Wo kommt das her? Vielleicht vom Orient-Festival im Stadthallenpark? Nein. Es kam vom Theaterplatz. Dort ließ die IHK...
