Edle Kreationen in außergewöhnlichem Ambiente: Schoko-Festival im Chemnitzer Industriemuseum eröffnet

Wenn die Kulturhauptstadt auf der Zunge zergeht: Noch bis Sonntag lädt das Festival „Eurobean“ zu Kostproben handwerklicher Schokoladenkunst aus dem In- und Ausland.

Erst die Äpfel, dann Butter und Kaffee – und dann auch noch die Schokolade. Wer beim Einkaufen am Süßwarenregal vorbeikommt, dem bleibt nicht verborgen: Die Preise für Milka und Co. sind deutlich gestiegen. So manche Tafel oder Packung mit Naschereien wird kleiner, ohne dass der Preis sinkt.