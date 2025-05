Eigenwilliger Chemnitz-Start zum Selbersingen: Das ist jetzt zum neuen Kraftklub-Album bekannt

„Sterben in Karl-Marx-Stadt“? Erst einmal spannt die bekannteste Band der Stadt ihr Publikum per Gratis-Konzert an der Schauspielhaus-Kulisse vor den eigenen Karren. Was cleverer ist, als es klingt!

Dem geschenkten Gaul, so will es das Sprichwort, sollte man ja nicht ins Maul schauen. Im Fall von Kraftklub und ihrem Gratis-Konzert am leer stehenden Schauspielhaus musste man am Mittwoch Abend aber wenigstens die Ohren ganz tief reinhalten: Zu hören war von der Band an vielen Stellen nämlich kaum was - fast so, als wollten Chemnitz' Finest...