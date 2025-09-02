Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Regisseur und Theaterleiter Michael Schmidt (ohne Puppe) bei einer Probe mit Ensemblemitgliedern der Gruppe „Die Unglaublichen“ und ihren Puppen. Diese kommen beim Stück „Unter dem Milchwald“ zum Einsatz.
Regisseur und Theaterleiter Michael Schmidt (ohne Puppe) bei einer Probe mit Ensemblemitgliedern der Gruppe „Die Unglaublichen“ und ihren Puppen. Diese kommen beim Stück „Unter dem Milchwald“ zum Einsatz. Bild: Ulf Dahl
Regisseur und Theaterleiter Michael Schmidt (ohne Puppe) bei einer Probe mit Ensemblemitgliedern der Gruppe „Die Unglaublichen“ und ihren Puppen. Diese kommen beim Stück „Unter dem Milchwald“ zum Einsatz.
Regisseur und Theaterleiter Michael Schmidt (ohne Puppe) bei einer Probe mit Ensemblemitgliedern der Gruppe „Die Unglaublichen“ und ihren Puppen. Diese kommen beim Stück „Unter dem Milchwald“ zum Einsatz. Bild: Ulf Dahl
Kultur
Ein Gemeinschaftswerk: „Unter dem Milchwald“ von Dylan Thomas mit 70 Puppen auf der Chemnitzer Küchwaldbühne
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das fiktive Dorf Llareggub entfaltet seine ganze Magie in Chemnitz. Regisseur Michael Schmidt bringt ein poetisches Abenteuer auf die Bühne, das die Zuschauer verzaubern soll.

Ein blinder Kapitän, der in seinen Erinnerungen mit toten Kameraden segelt. Eine Schneiderin, die heimlich vom Tuchhändler träumt. Eine Witwe, die ihre verstorbenen Männer nicht loslässt und Gäste scheut, weil sie das Haus beschmutzen könnten. Und ein Dorf, das zugleich komisch, schräg und zutiefst menschlich wirkt. Dylan Thomas‘...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
31.08.2025
5 min.
Marx, Kaßberg, Intershop: Worüber Chemnitz-Besucher bei Stadtrundfahrten staunen
Gefragt ohne Ende: Stadtrundfahrten quer durch Chemnitz sind im Kulturhauptstadtjahr oft ausgebucht bis auf den letzten Platz.
Im Kulturhauptstadtjahr sind Touren für Besucher der Stadt gefragt wie nie. „Freie Presse“ war bei einer der Rundfahrten mit an Bord.
Michael Müller
09:05 Uhr
4 min.
Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans
So sang sie sich in die Herzen vieler Fans: Die (ost-)deutsche Sängerin Veronika Fischer im Studio des DDR-Rundfunks in Ost-Berlin, aufgenommen im Jahr 1974.
Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?
Jürgen Becker
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
19.08.2025
5 min.
Was ist da denn los? Schmidt-Rottluff-Museum und Mühle richten „Fest des Expressionismus“ aus
Blick ins Karl-Schmidt-Rottluff-Haus: Selbstporträt des Künstlers.
Bei der ersten Zusammenarbeit der beiden Häuser am Sonntag in der Kulturhauptstadt wird eine Tour zum Chemnitzer Künstler Karl Schmidt-Rottluff vorgestellt. Und mit großem Programm gefeiert, dass hier die Wiege der „Brücke“-Maler steht.
Katharina Leuoth
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel