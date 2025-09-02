Ein Gemeinschaftswerk: „Unter dem Milchwald“ von Dylan Thomas mit 70 Puppen auf der Chemnitzer Küchwaldbühne

Das fiktive Dorf Llareggub entfaltet seine ganze Magie in Chemnitz. Regisseur Michael Schmidt bringt ein poetisches Abenteuer auf die Bühne, das die Zuschauer verzaubern soll.

Ein blinder Kapitän, der in seinen Erinnerungen mit toten Kameraden segelt. Eine Schneiderin, die heimlich vom Tuchhändler träumt. Eine Witwe, die ihre verstorbenen Männer nicht loslässt und Gäste scheut, weil sie das Haus beschmutzen könnten. Und ein Dorf, das zugleich komisch, schräg und zutiefst menschlich wirkt. Dylan Thomas‘...