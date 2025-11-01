Ein Stückchen Kulturhauptstadt in London

Chemnitz
Die Künstlerin Mandy Willecke vom Kaßberg wurde zu einer Ausstellung in die britische Hauptstadt eingeladen. Hat dort jemand von der Kulturhauptstadt Chemnitz gehört?
Mandy Willecke ist seit 2021 mit ihrem Atelier Puschkin präsent – zunächst auf der Puschkinstraße, seit drei Jahren auf der Weststraße. Ein Markenzeichen der Künstlerin sind ihre „Menschenbilder“ – Landschaften, in denen sich zahlreiche Personen bewegen, in verschiedene Richtungen, mit ungewissem Ziel. „Ich glaube, damit können...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.