Bestens gelaunt beim Autogrammschreiben in Annaberg-Buchholz: Jan Ullrich, hier mit dem ehemaligen DDR-Radsportstar Thomas Barth, der ebenfalls beim EPR mitfährt. Bild: Niko Mutschmann
Bestens gelaunt beim Autogrammschreiben in Annaberg-Buchholz: Jan Ullrich, hier mit dem ehemaligen DDR-Radsportstar Thomas Barth, der ebenfalls beim EPR mitfährt. Bild: Niko Mutschmann
Chemnitz
Ein Tag mit Radsportlegende Jan Ullrich: In Turnschuhen auf dem Hightech-Gefährt und Autogramm-Marathon im Eisstadion
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Der Tour-de-France-Sieger von 1997 war der gefeierte Star des diesjährigen European Peace Ride. „Freie Presse“ hat die Radsportlegende an einem Tag begleitet, an dem sie die meiste Arbeit neben dem Sattel verrichtete.

Bevor wir zum Star kommen, müssen erst einmal die Helden gefeiert werden. Das sind die 250 Teilnehmenden des European Peace Ride 2025, die sich am Donnerstag in Passau (ein Teil von ihnen im polnischen Walbrych) aufgemacht haben, um bei der Neuauflage der Internationalen Friedensfahrt in drei Etappen in einem geschlossenen Feld bis nach Chemnitz...
