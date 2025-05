Eine intergalaktische Rundfahrt durch die Kulturhauptstadt Chemnitz in 30 Minuten

Einer der teilweise skurrilen Programmpunkte des Großprojektes „3000 Garagen“ ist eine kleine Reise der besonderen Art, die an zwei Wochenenden angeboten wird. Die Performance nennt sich „Panorama Radio“.

Eigentlich sind Alex, Julia, Johanna und Janina gestern auf dem Planeten C, dem Ungesehenen, gelandet, um an einer ganz irdischen Tagung teilzunehmen. Nun aber finden sich die vier Frauen in einer Raumkapsel wieder, die wie ein blassgelber VW Bulli, Baujahr 1978, aussieht. Die Pilotin nennt sich Franzi, die Co-Pilotin kann wegen ihres Vogelkopfes...