Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jana Nitzsche war Teil der Apfelkuchen-Parade im Tietz.
Jana Nitzsche war Teil der Apfelkuchen-Parade im Tietz. Bild: Steffi Hofmann
Jana Nitzsche war Teil der Apfelkuchen-Parade im Tietz.
Jana Nitzsche war Teil der Apfelkuchen-Parade im Tietz. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
Eine Kulturhauptstadt in Obst-Euphorie: Apfelkuchen-Parade und jede Menge Rezepte
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntag stand das Tietz ganz im Zeichen der Paradiesfrucht. Es wurde geschlemmt, getanzt, gesungen und Rezepte machten neugierig auf nicht alltägliche Verarbeitungen des Apfels.

Es hat keine Stunde gedauert, da war sie bereits bis auf den letzten Krümel leer gegessen: die wohl längste Apfelkuchentafel, die die Stadt je gesehen hat. Sie bildete am Sonntagmittag den Auftakt für das Apfelfest im Tietz. An zahlreichen Tischen wurden mehr als 60 verschiedene Leckereien der runden Frucht angeboten – vom klassischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
19:00 Uhr
3 min.
Abschluss von großem Kuha-Projekt: Alles dreht sich um den Apfel
Ein Junge schält einen Apfel. Das Foto entstand bei einem Kochkurs zum Thema Apfel.
Bereits 2021 wurden die ersten Apfelbäume gepflanzt. Jetzt kommt das Projekt „Gelebte Nachbarschaft“ zum Abschluss. Bei einem letzten Festival werden 600 Bäume gepflanzt und ein Fest im Tietz gefeiert.
Jana Peters
12:46 Uhr
1 min.
Einbruch in Gewerbepark - Transporter und Hebebühne geklaut
In einem Gewerbepark bei Bautzen werden Geräte im Wert von 75.000 Euro gestohlen. Die Polizei fahndet nun international. (Symbolbild)
Unbekannte haben in einem Gewerbepark bei Bautzen Gerätschaften im Wert von rund 75.000 Euro gestohlen. Die Polizei fahndet nun international.
12:47 Uhr
4 min.
Einbruchsschutz: Haustür nachrüsten - das rät die Polizei
Ein Kastenschluss mit einem Sperrbügel dient der zusätzlichen Sicherung vor Einbruch. (
Plötzlich stehen ungebetene Gäste im Flur: ein beklemmender Gedanke. Eine Kriminaloberrätin erklärt, wie Sie Ihre Haustür einbruchssicher machen - und wann ein Tausch ratsam ist.
Isabelle Modler, dpa
16.10.2025
3 min.
Maultaschen für Nicht-Schwaben - das Rezept von Bruno Erfurt
Diese selbstgemachten Maultaschen hauen jeden Schwaben vom Hocker!
Die Maultaschen sind der Klassiker der schwäbischen Küche. Früher „Herrgottsbescheißerle“ genannt, dienten sie als Versteck für Fleisch während der Fastenzeit. Heute sind sie Kult - und für euch gibt‘s hier das Rezept dazu aus dem Freie-Presse-Gastro-Newsletter „Schmecken lassen“.
Bruno Erfurt
Mehr Artikel