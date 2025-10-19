Eine Kulturhauptstadt in Obst-Euphorie: Apfelkuchen-Parade und jede Menge Rezepte

Am Sonntag stand das Tietz ganz im Zeichen der Paradiesfrucht. Es wurde geschlemmt, getanzt, gesungen und Rezepte machten neugierig auf nicht alltägliche Verarbeitungen des Apfels.

Es hat keine Stunde gedauert, da war sie bereits bis auf den letzten Krümel leer gegessen: die wohl längste Apfelkuchentafel, die die Stadt je gesehen hat. Sie bildete am Sonntagmittag den Auftakt für das Apfelfest im Tietz. An zahlreichen Tischen wurden mehr als 60 verschiedene Leckereien der runden Frucht angeboten – vom klassischen...