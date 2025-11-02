Ende der Mega-Schau in Chemnitz: Der „Schrei“ auf den letzten Pfiff

Chemnitz
Nach knapp drei Monaten geht die Ausstellung „Edvard Munch. Angst“ zu Ende, ohne Chance auf Verlängerung. Viele Interessenten nutzen die Gelegenheit, die Ausstellung am letzten Tag zu sehen.
Nein, es ist nicht der letzte Schrei. Wer das berühmteste Werk Edvard Munchs in einer Gemälde-Version sehen möchte, muss sich sowieso nach Oslo begeben. Aber auch im Museum am Theaterplatz wird es schon bald neue Ausstellungen geben, die nicht weniger aufregend sind. Doch an diesem Sonntag, dem letzten Tag der Chemnitzer Mega-Schau des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.