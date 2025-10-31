Endspurt für Munch in Chemnitz: Schau in den Kunstsammlungen endet am 2. November

Sie war die populärste Ausstellung im Kulturhauptstadtjahr. Wer noch ein Ticket will, könnte zu spät kommen. Mit wie vielen Besuchern Direktorin Florence Thurmes insgesamt rechnet.

Im Mittelpunkt der Schau „Edvard Munch Angst“, die seit August in den Kunstsammlungen am Theaterplatz läuft, steht ein „Schrei“ des Norwegers (1863-1944). Den Kunstsammlungen Chemnitz war es gelungen, eine druckgrafische Version des berühmtesten Motivs von Munch nach Chemnitz zu holen. Und ihn in eine Sichtachse mit Andhy Warhols... Im Mittelpunkt der Schau „Edvard Munch Angst“, die seit August in den Kunstsammlungen am Theaterplatz läuft, steht ein „Schrei“ des Norwegers (1863-1944). Den Kunstsammlungen Chemnitz war es gelungen, eine druckgrafische Version des berühmtesten Motivs von Munch nach Chemnitz zu holen. Und ihn in eine Sichtachse mit Andhy Warhols...