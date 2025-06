Erste Ausstellung der Kulturhauptstadt auf der Zielgeraden: „Silberglanz und Kumpeltod“ meistbesuchte Schau im Smac

Noch bis 29. Juni ist die Bergbauausstellung in Chemnitz zu sehen. Doch schon jetzt beschert sie dem Smac in absoluten Zahlen einen Rekord. Hinzu kommt: Jede wöchentliche Führung war bisher ausgebucht. Die nächste Sonderschau wird dann in ganz andere Gefilde führen.

Es war die erste Ausstellung für das Kulturhauptstadtjahr, die bereits Ende Oktober 2024 öffnete: „Silberglanz und Kumpeltod" im Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz, kurz Smac. Zwar ist sie noch bis Ende Juni zu sehen, aber schon jetzt ist sie in absoluten Zahlen die meistbesuchte Ausstellung des Hauses. Bisher wurden rund 38.500...