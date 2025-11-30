Erste Bilanz der Kulturhauptstadt: Schub für Chemnitz, Reserven im Umland

Mehr als zwei Millionen Menschen zog das Kuha-Programm in die Stadt und die Kommunen der Kulturhauptstadtregion. Jeder zehnte Besucher buchte ein Hotelbett in Chemnitz. Neben Rekorden zeigt sich in einer ersten Bilanz auch die Tendenz, dass nicht alle profitierten.

Das Kulturhauptstadtjahr hat Chemnitz nach vorn geschubst. Nicht zuletzt beim Thema Tourismus als Besuchermagnet. Auf mehr als zwei Millionen Menschen schätzen die Veranstalter in einer ersten Bilanz die Anzahl der Besucher, die das Programm unter dem Motto „C the Unseen“ mit mehr als 2000 Veranstaltungen nach Chemnitz und die 38 Kommunen der... Das Kulturhauptstadtjahr hat Chemnitz nach vorn geschubst. Nicht zuletzt beim Thema Tourismus als Besuchermagnet. Auf mehr als zwei Millionen Menschen schätzen die Veranstalter in einer ersten Bilanz die Anzahl der Besucher, die das Programm unter dem Motto „C the Unseen“ mit mehr als 2000 Veranstaltungen nach Chemnitz und die 38 Kommunen der...