Mehr als 2000 Veranstaltungen lockten unter dem Motto „C the Unseen“ schätzungsweise zwei Millionen Besucher in die Stadt — Einheimische und Gäste. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Mehr als 2000 Veranstaltungen lockten unter dem Motto „C the Unseen“ schätzungsweise zwei Millionen Besucher in die Stadt — Einheimische und Gäste. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Erste Bilanz der Kulturhauptstadt: Schub für Chemnitz, Reserven im Umland
Von Nicole Jähn, Ronny Schilder
Mehr als zwei Millionen Menschen zog das Kuha-Programm in die Stadt und die Kommunen der Kulturhauptstadtregion. Jeder zehnte Besucher buchte ein Hotelbett in Chemnitz. Neben Rekorden zeigt sich in einer ersten Bilanz auch die Tendenz, dass nicht alle profitierten.

Das Kulturhauptstadtjahr hat Chemnitz nach vorn geschubst. Nicht zuletzt beim Thema Tourismus als Besuchermagnet. Auf mehr als zwei Millionen Menschen schätzen die Veranstalter in einer ersten Bilanz die Anzahl der Besucher, die das Programm unter dem Motto „C the Unseen“ mit mehr als 2000 Veranstaltungen nach Chemnitz und die 38 Kommunen der...
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
01.12.2025
4 min.
Kürzungen bei HIV treffen Frauen und Kinder besonders stark
Wird die Welt im Kampf gegen HIV und Aids um Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte zurückgeworfen? (Archivbild)
Große Fortschritte im Kampf gegen HIV drohen durch Finanzkürzungen verloren zu gehen - und damit auch die Hoffnung auf eine Aids-freie Welt. Millionen zusätzliche Infektionen drohen.
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
10:00 Uhr
2 min.
So viele Menschen kamen zum Kuha-Finale in Chemnitz
Zum Weihnachtssingen auf dem Theaterplatz versammelten sich laut Rathaus 6000 Menschen.
Bergparade, Weihnachtssingen, Abschlussfeier: Die Stadt hat ein Fazit zum Feier-Samstag gezogen. Auch die Polizei fasste die Lage zusammen.
Benjamin Lummer
25.11.2025
3 min.
Programm, Sperrungen, Anreise: Alles, was Sie zum Chemnitzer Kulturhauptstadt-Finale wissen müssen
Im Januar wurde die Kulturhauptstadt eröffnet, am Wochenende gibt es die Abschlussfeier. Zeitgleich startet Chemnitz mit der Bergparade in die Adventszeit.
Am Wochenende steigt das Abschlussprogramm, inklusive Auftakt in die Adventszeit. Schon ab Dienstag kommt es deswegen zu Einschränkungen in der Innenstadt. Ein Überblick.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel