Erste Polizeibilanz zur Kulturhauptstadt: Mehr Menschen in Chemnitz, mehr Kriminalität?

Hunderttausende Besucher und Gäste, zahlreiche Großveranstaltungen – das hat offenbar Folgen für die Sicherheit in der Innenstadt. Autofahrer könnten vom Trubel in diesem Jahr auf besondere Weise profitieren.

Die Polizei in Chemnitz hat eine erste Bilanz des Kulturhauptstadtjahres gezogen – und sie fällt recht positiv aus. „Die vielen Menschen in der Innenstadt lassen wenig Raum für Straftäter", sagte Holger Thierfelder, der Leiter des Führungsstabes der Polizeidirektion Chemnitz, in einem aktuellen Lagebericht vor dem Chemnitzer Stadtrat.