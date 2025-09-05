Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Viele Veranstaltungen, zahlreiche Besucher: Das Kulturhauptstadtjahr verlangt auch der Polizei einiges ab.
Viele Veranstaltungen, zahlreiche Besucher: Das Kulturhauptstadtjahr verlangt auch der Polizei einiges ab. Bild: Andreas Seidel
Viele Veranstaltungen, zahlreiche Besucher: Das Kulturhauptstadtjahr verlangt auch der Polizei einiges ab.
Viele Veranstaltungen, zahlreiche Besucher: Das Kulturhauptstadtjahr verlangt auch der Polizei einiges ab. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Erste Polizeibilanz zur Kulturhauptstadt: Mehr Menschen in Chemnitz, mehr Kriminalität?
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hunderttausende Besucher und Gäste, zahlreiche Großveranstaltungen – das hat offenbar Folgen für die Sicherheit in der Innenstadt. Autofahrer könnten vom Trubel in diesem Jahr auf besondere Weise profitieren.

Die Polizei in Chemnitz hat eine erste Bilanz des Kulturhauptstadtjahres gezogen – und sie fällt recht positiv aus. „Die vielen Menschen in der Innenstadt lassen wenig Raum für Straftäter“, sagte Holger Thierfelder, der Leiter des Führungsstabes der Polizeidirektion Chemnitz, in einem aktuellen Lagebericht vor dem Chemnitzer Stadtrat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
31.08.2025
4 min.
Zwischen Light Our Vision und Betonfestival: Das sind die Highlights im Kulturhauptstadt-September
Schon das dritte Jahr findet im September das „Light our Vision“ statt. Die Gebäude in der Innenstadt werden hier mit kreativen Lichtinstallationen in Szene gesetzt.
Schon der August war vollgepackt mit einem bunten Programm aus Musik, Kunst und Kultur. So geht es auch im September weiter. „Freie Presse“ liefert einen Überblick zu den Veranstaltungs-Highlights.
Cora Lantzsch
31.08.2025
5 min.
Marx, Kaßberg, Intershop: Worüber Chemnitz-Besucher bei Stadtrundfahrten staunen
Gefragt ohne Ende: Stadtrundfahrten quer durch Chemnitz sind im Kulturhauptstadtjahr oft ausgebucht bis auf den letzten Platz.
Im Kulturhauptstadtjahr sind Touren für Besucher der Stadt gefragt wie nie. „Freie Presse“ war bei einer der Rundfahrten mit an Bord.
Michael Müller
09:59 Uhr
2 min.
Menschen feiern friedlich auf der Wiesn im Vogtland
Auf der Sternquell-Wiesn wurde friedlich gefeiert, meldet die Polizei.
Auf der Sternquell-Wiesn gab es keine polizeirelevanten Vorfälle. Aus dem Plauener Stadtgebiet meldet die Polizei hingegen Trunkenheitsfahrten und eine Schlägerei an einer Haltestelle.
Daniela Hommel-Kreißl
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel