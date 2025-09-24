Erstmals Kunstausstellung im „Gebetsreaktor“ Hohenstein-Ernstthal

Die katholische Kirche St. Pius X. ist schon dank ihrer Architektur ein Anziehungspunkt. Ausstellungen sollen künftig für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen. Den Auftakt macht eine lokale Künstlerin.

Ein neuer Pfarrer und das Kulturhauptstadtjahr Chemnitz machen es möglich: Zum ersten Mal richtet die katholische Kirche St. Pius X. in Hohenstein-Ernstthal eine Kunstausstellung aus. In der Schau „Geheimnis Glaube“ sind 18 Werke von Isolde Roßner zu sehen. Neben Aquarellen und Rohrfeder-Tusche-Arbeiten werden Fotos von Bleiglasfenstern...