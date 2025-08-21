„Es ist eine tolle Orgel und ein toller Raum“: Clemens Lucke gibt Orgelkonzert im Freiberger Dom

Am Donnerstagabend präsentiert Clemens Lucke, Kantor der Petrikirche, ein besonderes Orgelkonzert im Freiberger Dom. Der 39-Jährige ist als vielseitiger Musiker bekannt.

Wenn Clemens Lucke an einer Orgel sitzt, spürt man sofort seine Begeisterung für das Instrument. Seit 2013 ist er Kantor der Freiberger Petrikirche – und weit über die Stadt hinaus als vielseitiger Musiker bekannt. Ob mit Jugendlichen beim Orgelcamp, bei Stummfilm-Improvisationen oder auf Konzertreisen: Lucke sucht immer neue Wege, die Orgel...