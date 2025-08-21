Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Clemens Lucke ist Kantor der Petrikirche in Freiberg. Am Donnerstag spielt er zur Abendmusik im Dom. Bild: Eckardt Mildner
Clemens Lucke ist Kantor der Petrikirche in Freiberg. Am Donnerstag spielt er zur Abendmusik im Dom. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
„Es ist eine tolle Orgel und ein toller Raum“: Clemens Lucke gibt Orgelkonzert im Freiberger Dom
Redakteur
Von Heike Hubricht
Am Donnerstagabend präsentiert Clemens Lucke, Kantor der Petrikirche, ein besonderes Orgelkonzert im Freiberger Dom. Der 39-Jährige ist als vielseitiger Musiker bekannt.

Wenn Clemens Lucke an einer Orgel sitzt, spürt man sofort seine Begeisterung für das Instrument. Seit 2013 ist er Kantor der Freiberger Petrikirche – und weit über die Stadt hinaus als vielseitiger Musiker bekannt. Ob mit Jugendlichen beim Orgelcamp, bei Stummfilm-Improvisationen oder auf Konzertreisen: Lucke sucht immer neue Wege, die Orgel...
