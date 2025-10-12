„Es stimmt nicht, dass Slam nur Comedy ist“: Warmlaufen für die großen Slam-Meisterschaften in Chemnitz

Chemnitz
Der richtige Start ist erst am 29. Oktober für die Deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry-Slam, kurz Slam 2025. Die Auftaktshow in der Hartmannfabrik macht schon mal Appetit.
Nein, das ist kein Slam. Es wird keine Jury nominiert, keine Siegerin, kein Sieger gekürt. Es gelten nicht die üblichen Regeln. Moderatorin Inke Sommerlang erklärt diese aber detailliert den Ausnahmen unten den Gästen in der überfüllten Hartmannfabrik, die noch nie bei einem Slam waren. Die Show am späten Nachmittag des Freitags ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.