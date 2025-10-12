Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bisan Badawi startet für Sachsen bei den deutschsprachigen Slam-Meisterschaften. Bild: Andreas Seidel
Bisan Badawi startet für Sachsen bei den deutschsprachigen Slam-Meisterschaften. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
„Es stimmt nicht, dass Slam nur Comedy ist“: Warmlaufen für die großen Slam-Meisterschaften in Chemnitz
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der richtige Start ist erst am 29. Oktober für die Deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry-Slam, kurz Slam 2025. Die Auftaktshow in der Hartmannfabrik macht schon mal Appetit.

Nein, das ist kein Slam. Es wird keine Jury nominiert, keine Siegerin, kein Sieger gekürt. Es gelten nicht die üblichen Regeln. Moderatorin Inke Sommerlang erklärt diese aber detailliert den Ausnahmen unten den Gästen in der überfüllten Hartmannfabrik, die noch nie bei einem Slam waren. Die Show am späten Nachmittag des Freitags ist...
