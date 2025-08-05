„European Realities“-Ausstellung im Gunzenhauser: Letzte Chance für Besucher in der Kulturhauptstadt

Das Chemnitzer Museum verbucht einen Rekord, und selbst der teure Ausstellungskatalog wurde „uns aus den Händen gerissen“, sagt die Museumschefin. In der letzten Woche ist die Schau nun zu veränderten Öffnungszeiten zu sehen. Und was kommt danach?

Sie dürfte als eine der beliebtesten Ausstellungen in die jüngere Geschichte der Stadt eingehen: Bei den „European Realities" im Museum Gunzenhauser wurden bis Anfang dieser Woche 33.000 Besuche gezählt, ein Rekord für das Haus. Aus Gesprächen und dem Gästebuch wisse man, dass etliche Besucher mehrmals kamen, sagt Anja Richter, Leiterin...