Die Ausstellung „European Realities" im Museum Gunzenhauser in Chemnitz ist noch bis 10. August zu sehen.
Die Ausstellung „European Realities“ im Museum Gunzenhauser in Chemnitz ist noch bis 10. August zu sehen. Bild: Ulf Dahl
Kultur
„European Realities“-Ausstellung im Gunzenhauser: Letzte Chance für Besucher in der Kulturhauptstadt
Redakteur
Von Katharina Leuoth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Chemnitzer Museum verbucht einen Rekord, und selbst der teure Ausstellungskatalog wurde „uns aus den Händen gerissen“, sagt die Museumschefin. In der letzten Woche ist die Schau nun zu veränderten Öffnungszeiten zu sehen. Und was kommt danach?

Sie dürfte als eine der beliebtesten Ausstellungen in die jüngere Geschichte der Stadt eingehen: Bei den „European Realities“ im Museum Gunzenhauser wurden bis Anfang dieser Woche 33.000 Besuche gezählt, ein Rekord für das Haus. Aus Gesprächen und dem Gästebuch wisse man, dass etliche Besucher mehrmals kamen, sagt Anja Richter, Leiterin...
