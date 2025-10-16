Exklusive Einblicke in Wismut-Schacht 371 bei Hartenstein: Am Sonntag endet Sonderausstellung „No Secret“

Im Kulturhauptstadt-Jahr bietet die Wismut-Ausstellung letztmalig Einblicke in den Uranerzbergbau. Zum Ausklang sind Lesungen an einem sonst nicht zugänglichen Ort geplant.

Mit über 5400 Besuchern an nur 14 Öffnungstagen endet am Sonntag die Ausstellung „No Secret" (dt. „Kein Geheimnis") im Maschinenhaus des Wismut-Schachts 371 bei Hartenstein. Die Wismut-Schau klingt mit zwei szenischen Lesungen aus Werner Bräunigs „Rummelplatz" durch Schauspieler des Fritz-Theaters Chemnitz (11 Uhr und 13 Uhr) aus....