„Fashion Tex“ in der Chemnitzer Fabrik: Die schönsten Entwürfe der Modenschau

Am Freitagabend findet in Chemnitz eine digitale und nachhaltige Modenschau statt. Die „Freie Presse“ war zur Generalprobe am Donnerstag vor Ort.

Wie kann die Modeindustrie digitaler und nachhaltiger werden? Auf der Modemesse „Fashion Tex" präsentieren am 6. und 7. November europäische Hochschulen und Unternehmen aktuelle Trends. Die Veranstaltung findet in der „Fabrik Chemnitz" an der Zwickauer Straße statt. Am Freitagabend präsentieren 24 Studierende aus ganz Europa ihre...