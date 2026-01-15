Fertsch? Wie geht es denn nun mit der Kulturhauptstadt Chemnitz weiter - „Freie Presse“-Podium diskutiert

Die einen haben Zutrauen, den anderen steht der Angstschweiß auf der Stirn: Schaffen es Chemnitz und die Region wirklich, den Kuha-Schwung in die nächsten Jahre zu retten? Darum ging es bei der Podiumsdiskussion der „Freien Presse“ am Mittwochabend. Gast war unter anderen Oberbürgermeister Sven Schulze. Das Interesse des Publikums war groß.

Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) hat ein Déjà-vu. Was genau wird jetzt vorbereitet? Und müssten wir nicht schon weiter sein? „Diese Fragen haben Sie mir zu einer Podiumsdiskussion 2024 schon mal gestellt“, sagte der OB an Torsten Kleditzsch gewandt. Der Chefredakteur der „Freien Presse“ wollte am Mittwochabend zur Podiumsdiskussion... Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) hat ein Déjà-vu. Was genau wird jetzt vorbereitet? Und müssten wir nicht schon weiter sein? „Diese Fragen haben Sie mir zu einer Podiumsdiskussion 2024 schon mal gestellt“, sagte der OB an Torsten Kleditzsch gewandt. Der Chefredakteur der „Freien Presse“ wollte am Mittwochabend zur Podiumsdiskussion...