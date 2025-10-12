Fetzt Chemnitz? Hunderte feiern Betonblühen im Club Transit

Chemnitz
Ein Festival von jungen Leuten für junge Leute soll das Betonblühen sein. „Freie Presse“ war am Samstag mit tanzen und hat Chemnitzer und Chemnitzerinnen gefragt, wie sie zu ihrer Stadt stehen.
Der Boden bebt. Dass die Stimmung im Transit an einem Samstagabend ausgelassen ist, überrascht kaum. Doch was sich hier um 20 Uhr abspielt, ist außergewöhnlich: Große Gruppen von Jugendlichen haben sich am Eingangsbereich vom Transit versammelt, um auf die U-18-Party des Betonblühen-Festivals zu gehen.
