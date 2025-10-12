Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Im Transit am Südbahnhof in Chemnitz fand am Samstag eine große Party zum Betonblühen statt.
Im Transit am Südbahnhof in Chemnitz fand am Samstag eine große Party zum Betonblühen statt.
Chemnitz
Fetzt Chemnitz? Hunderte feiern Betonblühen im Club Transit
Von Henni Henrion
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Festival von jungen Leuten für junge Leute soll das Betonblühen sein. „Freie Presse“ war am Samstag mit tanzen und hat Chemnitzer und Chemnitzerinnen gefragt, wie sie zu ihrer Stadt stehen.

Der Boden bebt. Dass die Stimmung im Transit an einem Samstagabend ausgelassen ist, überrascht kaum. Doch was sich hier um 20 Uhr abspielt, ist außergewöhnlich: Große Gruppen von Jugendlichen haben sich am Eingangsbereich vom Transit versammelt, um auf die U-18-Party des Betonblühen-Festivals zu gehen.
15:30 Uhr
3 min.
Tipps für trübe Herbsttage: Ein Wochenende für Nerds und junge und aktive Menschen in Chemnitz
Das Wochenende in Chemnitz wird nicht wild, aber im Detail doch ziemlich vielfältig.
Was ist an diesem Wochenende in Chemnitz los? Wer das nicht weiß, für den lohnt sich ein Blick in diese kleine Übersicht. Spoiler: Es wird getanzt, gewandert, gespielt und gestaunt.
Denise Märkisch
25.09.2025
3 min.
Ihre Zukunft ist kross und rund: Ukrainer starten mit frittierten Bällchen in Chemnitz neu durch
Dmytro Volkov mit Käse- und Fleischbällchen, die er selbst entwickelt hat.
Ein Paar aus der Nähe von Kiew kocht jetzt bis Mitte Oktober in der Experimentierküche auf dem Sonnenberg. Das Essen haben sie selbst entwickelt.
Jana Peters
07:20 Uhr
2 min.
Tischtennis: Tannenbergerinnen kassieren erwartete Niederlage
Kathrin Broberg konnte als Einzige die Dominanz der Gäste überwinden und sorgte für den Ehrenpunkt.
Gegen die HSG Mittweida hatten die Erzgebirgerinnen keine Chance. In der Bezirksklasse gewann Annaberg das Kreisderby dank der besseren Nerven.
Thomas Lesch
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
06:55 Uhr
4 min.
Von "Rooftop" zu Rap: Nico Santos wagt musikalischen Wechsel
Neu und doch vertraut: das erste Santos-Album auf Deutsch. (Archivbild)
Nico Santos wagt mit seinem neuen Album "Santos" einen Wechsel: Deutsch statt Englisch, Hip-Hop statt Pop. Was steckt hinter dem Richtungswechsel?
Thomas Bremser, dpa
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
