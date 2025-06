Filmnächte kehren zur Kulturhauptstadt auf Theaterplatz zurück

Neben einer Mischung aus Filmklassikern und neuen Blockbustern wird es auch Live-Musik mit „Purple Disco Machine“ geben.

Chemnitz. Nach zweijähriger Pause kehren die Filmnächte Chemnitz am 8. Juli bis 31. August auf den Theaterplatz zurück. „Der Theaterplatz bietet eine atemberaubende Kulisse und ist gerade im Kulturhauptstadtjahr der perfekte Ort, um perfekte Ort, um Kultur unter freiem Himmel erlebbar zu machen“, sagt Markus Richter von der Meisterwerke Produktion, die zusammen mit der PAN GmbH die Veranstalter der Filmnächte sind.

Auf der Leinwand werden unter anderen die Filme „Der Spitzname“ am 18. Juli, „Lilo & Stitch“ (22.07.), „Wicked“ (26.07.), „Mission: Impossible 8 – The Final Reckoning“ (24.08.) sowie Pulp Fiction (25.08.) gezeigt. Bei der Terra-Outdoor-Filmreihe am 29. Juli werden Dokumentationen über Floßfahrten, Mountainbiken und andere Sportarten präsentiert.

Daneben sind Shows und Konzerte geplant wie die „Die große Dirty Dancing Nacht“ am 2. August, die Konzerte von „Purple Disco Machine“ (15.08.) und der Folkband „Wardruna“ (16.08.) sowie „Classics unter Sternen – Die Filmedition“ (23.08.) und die große ABBA-Nacht mit dem Film „Mamma Mia“ und anschließender Party (30.08.).

Tickets sind im Vorverkauf erhältlich und kosten für Erwachsene 11,50 Euro. Kinder (unter 12 Jahren) zahlen im Vorverkauf 9,50 Euro. Günstiger ist es zum Kinotag immer montags. Dafür kosten die Tickets im Vorverkauf 8 Euro und für Kinder 6 Euro. (cma)