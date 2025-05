Flöhaer Kunstbahnhof: Hier kommen Kulturliebhaber aus Nah und Fern an

Die Zeiten als hoch frequentierter Verkehrsknotenpunkt sind für den Bahnhof Flöha passé. Nun steuern ihn Kunstinteressierte aus dem gesamten Bundesgebiet an - die Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 macht‘s möglich.

„Flöha, hier Flöha“ - so manchem früheren Reisenden klingt die schnarrende Lautsprecher-Stationsansage noch in den Ohren. An der Hauptstrecke Dresden- Hof gelegen, herrschte einst am Umsteigebahnhof ein pulsierendes Verkehrsgeschehen samt quirligem Passagieraufkommen.