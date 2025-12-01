Free Walking Tour Chemnitz: „Alle wollen weitermachen“

Bis zu 270 Gäste haben Volunteers der Kulturhauptstadt an jedem Samstag durch die Innenstadt geführt. Das soll auch 2026 so weiter gehen.

Wer an Samstagen in der Innenstadt unterwegs ist, hat sie garantiert gesehen: Gruppen, die an Stadtführungen teilnehmen. Man begegnet ihnen mit professionellen Gästeführern, aber auch Laien führen Gruppen durch die Stadt. Das sind die Free Walking Tours, die kostenlosen Stadtführungen. Wer daran teilnehmen möchte, findet sich immer samstags... Wer an Samstagen in der Innenstadt unterwegs ist, hat sie garantiert gesehen: Gruppen, die an Stadtführungen teilnehmen. Man begegnet ihnen mit professionellen Gästeführern, aber auch Laien führen Gruppen durch die Stadt. Das sind die Free Walking Tours, die kostenlosen Stadtführungen. Wer daran teilnehmen möchte, findet sich immer samstags...