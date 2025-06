Gastspiel für drei Mal sterben: Sopranistin Athanasia Zöhrer über Verdis Violetta und wie Chemnitz gegenüber Berlin abschneidet

Bei der Premiere von „La Traviata“ an der Chemnitzer Oper riss es das Publikum von den Stühlen und der frenetische Applaus galt vor allem ihr: Athanasia Zöhrer. Wer ist die Sopranistin mit dem Zungenbrecher als Namen aus Berlin und was denkt sie über Chemnitz?

Roter Catsuit, rote Lippen, rote Blumen im Haar: So steht Athanasia Zöhrer in Chemnitz auf der Bühne, wenn das Drama beginnt. Man kann Opernstoffe auf den ersten Blick trivial finden, Zöhrers Präsenz auf der Bühne wischt das weg. Das Premierenpublikum vom 31. Mai war so oder so begeistert. Dreimal stirbt die Berlinerin in Chemnitz auf der...