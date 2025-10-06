Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Markus Pfeifer
Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Geister in Callenberg: Neues Werk für den „Purple Path“
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Skulpturengruppe wird im Oktober am versteckt gelegenen Anlagenteich eingeweiht.

Der Kunst- und Skulpturenpfad „Purple Path“ wird um ein Kunstwerk reicher. In Callenberg wurde jetzt die Skulpturengruppe „Ghosts“ (Geister) aufgestellt. Es ist eine Plastik der 1972 geborenen polnischen Bildhauerin Monika Sosnowska. Das Kunstwerk im Anlagenteich ist eine für die in Warschau lebende Künstlerin typische Arbeit, denn zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
11:15 Uhr
3 min.
Purple Path in Limbach-Oberfrohna: Wann bekommt die Stadt ihre neuen Kunstwerke?
Die Hamburger Künstlerin mit einem Entwurf ihrer Skulptur, die im Rahmen des Purple Path in Limbach-Oberfrohna entstehen soll.
Zwei Künstlerinnen haben im Rahmen der Kulturhauptstadt Kunstwerke für die Stadt entworfen. Zu sehen ist von ihnen wenige Wochen vor dem offiziellen Abschluss der Kulturhauptstadt aber noch nichts.
Julia Grunwald
11:04 Uhr
2 min.
Bundesjustizministerium lehnt EU-Pläne zur Chatkontrolle ab
Der führende Messengerdienst spricht sich klar gegen die Einführung einer Chatkontrolle in der EU aus. (Symbolbild)
Justizministerin Hubig stellt klar: Deutschland wird bei der EU-Chatkontrolle nicht mitziehen. Was bedeutet das für WhatsApp & Co. – und wie geht es jetzt in Brüssel weiter?
11:08 Uhr
2 min.
Discover verbietet Nutzung von Powerbanks
Powerbank auf Flugreise dabei? Dann unbedingt die Airline-Bestimmungen checken!
Der Ferienflieger von Lufthansa untersagt die Verwendung der mobilen Ersatzakkus an Bord und folgt damit anderen Airlines. Was ist das Problem mit Powerbanks?
04.10.2025
2 min.
Kreatives und Gespenster beim Holzkunstmarkt in Lichtenstein
Der Holzkunstmarkt am 3. Oktober ist in Lichtenstein schon seit 20 Jahren ein Besuchermagnet. Nur Holzkunst gab es aber nicht.
Markus Pfeifer
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
Mehr Artikel