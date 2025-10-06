Geister in Callenberg: Neues Werk für den „Purple Path“

Hohenstein-Ernstthal
Eine Skulpturengruppe wird im Oktober am versteckt gelegenen Anlagenteich eingeweiht.
Der Kunst- und Skulpturenpfad „Purple Path“ wird um ein Kunstwerk reicher. In Callenberg wurde jetzt die Skulpturengruppe „Ghosts“ (Geister) aufgestellt. Es ist eine Plastik der 1972 geborenen polnischen Bildhauerin Monika Sosnowska. Das Kunstwerk im Anlagenteich ist eine für die in Warschau lebende Künstlerin typische Arbeit, denn zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.