Grundschüler sind stolz auf Chemnitz – und besingen das in einem Kuha-Song

Chemnitz ist eine Stadt mit Geschichte und Herz, singen Kaßberger Schüler in einem neuen Lied. Der Ohrwurm ist selbst produziert und hat bereits eine hohe Nachfrage im Netz.

Wenn man die Schüler Max, Pauline und Elisabetta fragt, ob sie stolz darauf sind, dass ihre Heimatstadt Chemnitz in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas ist, kommt ein lautstarkes „Ja!“ Die drei gehen auf die Gebrüder-Grimm-Grundschule und sind Teil des Schulchores. Der besteht aus 60 Kindern und hat in den letzten Wochen an einem besonderen...