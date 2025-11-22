Gruselig oder großartig? So finden Besucher die Purple-Path-Kunstwerke in Limbach-Oberfrohna

Am Freitag wurden die Kunstwerke offiziell eingeweiht. Bei Besuchern lösen sie unterschiedliche Gefühle aus. Dass sie in der Großen Kreisstadt am richtigen Ort sind, darin waren sich aber alle einig.

Sie haben fast alle Purple-Path-Kunstwerke gesehen. Deswegen wollten sich Katrin Melzer und ihre Mutter Christine Bauer die Einweihung der beiden Kunstwerke in Limbach-Oberfrohna am Freitag auf keinen Fall entgehen lassen. Das Mutter-Tochter-Duo ist aus Chemnitz in die Große Kreisstadt angereist. Schon von Weitem sprang ihnen Hoda Tawakols Statue...