Sehenswert: Die Schau „Günter de Bruyn – Märkische Schreibwelten“ in der Petrikirche Freiberg.
Sehenswert: Die Schau „Günter de Bruyn – Märkische Schreibwelten“ in der Petrikirche Freiberg. Bild: E. Mildner
Freiberg
Günter de Bruyn – Märkische Schreibwelten in der Petrikirche Freiberg
Redakteur
Von Heike Hubricht
Eine Ausstellung in der Petrikirche Freiberg zeigt Günter de Bruyns Blick auf das Unscheinbare der Mark Brandenburg. Am 30. August ist die Finissage.

Günter de Bruyns Sohn Wolfgang hat die Ausstellung eröffnet, zur Finissage wird seine Tochter Nele Poldrack auf der Querflöte spielen: In der Petrikirche Freiberg steht noch bis zum 6. September der Schriftsteller Günter de Bruyn (1926–2020) im Mittelpunkt einer Schau.
