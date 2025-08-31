Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kulturhauptstadt und Kirche, das kann sich gegenseitig befruchten, wie sich beim Festgottesdienst am Sonntag in Chemnitz zeigte.
Kulturhauptstadt und Kirche, das kann sich gegenseitig befruchten, wie sich beim Festgottesdienst am Sonntag in Chemnitz zeigte. Bild: Andreas Seidel
Kulturhauptstadt und Kirche, das kann sich gegenseitig befruchten, wie sich beim Festgottesdienst am Sonntag in Chemnitz zeigte.
Kulturhauptstadt und Kirche, das kann sich gegenseitig befruchten, wie sich beim Festgottesdienst am Sonntag in Chemnitz zeigte. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
„Hätten Sie sich das vorstellen können vor fünf Jahren?“ – Bischöfe beeindruckt vom Geist der Kulturhauptstadt
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 2000 Menschen kamen am Sonntag zum Gottesdienst auf dem Neumarkt. Ein Gast aus Italien berichtete, wie Kultur Grenzen zu überschreiten vermag.

Die Kirchenoberhäupter im Freistaat haben die Chemnitzer dazu aufgerufen, das aufkommende Gemeinschaftsgefühl auch über 2025 weiterzutragen – im kirchlichen Sinn, aber auch darüber hinaus. „Mein Wunsch ist: Machen Sie mit dem heutigen Tag in dieser Stadt und in dieser Region keinen Schlusspunkt“, sagte Heinrich Timmerevers, Bischof des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
15:37 Uhr
3 min.
Kein Investor in Sicht: Über 500 Mitarbeiter bei Meyer Burger entlassen
Meyer Burger in Hohenstein-Ernstthal.
Im Insolvenzverfahren des Solarherstellers gibt es keine Fortschritte. In Hohenstein-Ernstthal und auch in Sachsen-Anhalt wurde jetzt der Betrieb eingestellt.
Oliver Hach
15:13 Uhr
2 min.
Ministerin lobt Kulturhauptstadt Chemnitz als großen Erfolg
Mit dem Kulturhauptstadtjahr habe Chemnitz und die Region viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sagte Kulturministerin Barbara Klepsch. (Archivbild)
Chemnitz als Kulturhauptstadt zieht mehr Besucher an und sorgt für internationale Aufmerksamkeit. Diese Erfolge will die Kulturministerin auch in die Zukunft retten.
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
15:39 Uhr
1 min.
Mülsen: Mann mit Alkohol am Steuer erwischt
52-Jähriger in Mülsen von Polizei gestoppt.
Betrunken und ohne Führerschein unterwegs: In der Schulstraße stoppte die Polizei am Montagabend einen 52-jährigen Motorrollerfahrer.
Sophia Kunkel
28.08.2025
3 min.
Chemnitz bereitet sich auf große Kirchen-Party vor
Auf der Bühne am Neumarkt wird das Kulturkirchenfest am Samstagmorgen feierlich eröffnet.
Chorfestival, Konzerte, Debatte: Das Kulturkirchenfest verspricht Fülle und Tiefgang und ist der religiöse Höhepunkt für 2025.
Jana Wejkum
Mehr Artikel