„Hätten Sie sich das vorstellen können vor fünf Jahren?“ – Bischöfe beeindruckt vom Geist der Kulturhauptstadt

Chemnitz
Rund 2000 Menschen kamen am Sonntag zum Gottesdienst auf dem Neumarkt. Ein Gast aus Italien berichtete, wie Kultur Grenzen zu überschreiten vermag.
Die Kirchenoberhäupter im Freistaat haben die Chemnitzer dazu aufgerufen, das aufkommende Gemeinschaftsgefühl auch über 2025 weiterzutragen – im kirchlichen Sinn, aber auch darüber hinaus. „Mein Wunsch ist: Machen Sie mit dem heutigen Tag in dieser Stadt und in dieser Region keinen Schlusspunkt“, sagte Heinrich Timmerevers, Bischof des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.