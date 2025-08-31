Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Graffiti-Geschichte bei der „Hallenkunst" in Chemnitz auch als Fotostrecke erklärt. Die „Crime Time"-Ästhetik inspirierte auch die deutsche Szene.
Graffiti-Geschichte bei der „Hallenkunst“ in Chemnitz auch als Fotostrecke erklärt. Die „Crime Time“-Ästhetik inspirierte auch die deutsche Szene. Bild: Ulf Dahl
Graffiti-Geschichte bei der „Hallenkunst“ in Chemnitz auch als Fotostrecke erklärt. Die „Crime Time“-Ästhetik inspirierte auch die deutsche Szene.
Chemnitz
„Hallenkunst“ in Chemnitz: Ist Graffiti auch was für die eigene Hauswand?
Redakteur
Von Adam Schwedhelm
Seit Donnerstag findet die „Hallenkunst“ in der Chemnitzer Markthalle statt. „Freie Presse“ hat sich am ersten Wochenende umgehört, wie die Besucher es mit der halb-legalen Kunst halten.

Vor der Markthalle ist am Samstag Abend eine lockere Stimmung bei dem ein oder anderen Getränk. Bei der „Hallenkunst“ trifft sich das Who-is-Who der Graffiti-Szene. Und Fans können internationale Künstler in Autogramm-Stunden treffen. Auf der Bühne gibt es Performances mit Live-Zeichnen, Tanz, Musik und Videos.
