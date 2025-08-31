„Hallenkunst“ in Chemnitz: Ist Graffiti auch was für die eigene Hauswand?

Chemnitz
Seit Donnerstag findet die „Hallenkunst“ in der Chemnitzer Markthalle statt. „Freie Presse“ hat sich am ersten Wochenende umgehört, wie die Besucher es mit der halb-legalen Kunst halten.
Vor der Markthalle ist am Samstag Abend eine lockere Stimmung bei dem ein oder anderen Getränk. Bei der „Hallenkunst“ trifft sich das Who-is-Who der Graffiti-Szene. Und Fans können internationale Künstler in Autogramm-Stunden treffen. Auf der Bühne gibt es Performances mit Live-Zeichnen, Tanz, Musik und Videos.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.