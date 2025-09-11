Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Hallenkunst-Ausstellung in der Chemnitzer Markthalle geht in die Verlängerung. "Here are we now" heißt diese Installation der Künstlerin Jasmin Siddiqui aus Frankfurt am Main.
Die Hallenkunst-Ausstellung in der Chemnitzer Markthalle geht in die Verlängerung. "Here are we now" heißt diese Installation der Künstlerin Jasmin Siddiqui aus Frankfurt am Main. Bild: Ulf Dahl
Die Hallenkunst-Ausstellung in der Chemnitzer Markthalle geht in die Verlängerung. "Here are we now" heißt diese Installation der Künstlerin Jasmin Siddiqui aus Frankfurt am Main.
Die Hallenkunst-Ausstellung in der Chemnitzer Markthalle geht in die Verlängerung. "Here are we now" heißt diese Installation der Künstlerin Jasmin Siddiqui aus Frankfurt am Main. Bild: Ulf Dahl
 10 Bilder
Chemnitz
„Hallenkunst“ verlängert: Für immer zurück nach Chemnitz?
Redakteur
Von Adam Schwedhelm
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schon 17.000 Besucher haben die Streetart-Ausstellung gesehen. Jetzt ist noch mehr Live-Programm geplant. Die Schau in der Chemnitzer Markthalle wird verlängert.

„Wir wissen, dass noch viele kommen wollen“, so René Kästner, Kurator der „Hallenkunst“. Aufgrund der hohen Nachfrage konnten die Veranstalter die Graffiti-Ausstellung um drei Wochen verlängern. Zusammen mit der Chemnitzer Markthalle und den Cammann Studios entschieden sie, die Finissage vom 21. September auf den 12. Oktober zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
2 min.
Jehmlich-Orgel der Dresdner Kreuzkirche wird saniert
Die imposante Orgel in der Dresdner Kreuzkirche soll modernisiert werden.
6.300 Pfeifen sind im größten Instrument der Landeshauptstadt verbaut - von winzig bis riesig. Die Orgel steht vor einer aufwendigen Modernisierung.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
28.08.2025
6 min.
Nach 15 Jahren zurück in der Kulturhauptstadt: „Hallenkunst“ öffnet und zeigt mehr als Graffiti
Künstlerin und Co-Kuratorin Aileen Middel erläutert die Entwicklung von Graffiti an Zügen in der neuen „Hallenkunst“-Ausstellung in Chemnitz.
In der Markthalle in Chemnitz ist am Donnerstagabend eine neue Auflage der „Hallenkunst“-Ausstellung eröffnet worden. Sie zeigt die Entwicklung der Graffiti-Kultur in den USA und Europa, aber auch, welche Kunst einstige Sprayer heute machen.
Katharina Leuoth
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:20 Uhr
1 min.
Chemnitz: Kind und Mann schlagen auf Autos ein und klauen Getränkekiste
Auf Autos eingeschlagen und geklaut. Zwölfjähriger wird von der Polizei gestellt.
Ein 12- und ein 22-Jähriger wurden von der Polizei auf frischer Tat ertappt. Mitten in der Nacht traten und schlugen sie auf Fahrzeuge ein.
Denise Märkisch
31.08.2025
4 min.
„Hallenkunst“ in Chemnitz: Ist Graffiti auch was für die eigene Hauswand?
Graffiti-Geschichte bei der „Hallenkunst“ in Chemnitz auch als Fotostrecke erklärt. Die „Crime Time“-Ästhetik inspirierte auch die deutsche Szene.
Seit Donnerstag findet die „Hallenkunst“ in der Chemnitzer Markthalle statt. „Freie Presse“ hat sich am ersten Wochenende umgehört, wie die Besucher es mit der halb-legalen Kunst halten.
Adam Schwedhelm
Mehr Artikel