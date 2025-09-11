„Hallenkunst“ verlängert: Für immer zurück nach Chemnitz?

Schon 17.000 Besucher haben die Streetart-Ausstellung gesehen. Jetzt ist noch mehr Live-Programm geplant. Die Schau in der Chemnitzer Markthalle wird verlängert.

„Wir wissen, dass noch viele kommen wollen“, so René Kästner, Kurator der „Hallenkunst“. Aufgrund der hohen Nachfrage konnten die Veranstalter die Graffiti-Ausstellung um drei Wochen verlängern. Zusammen mit der Chemnitzer Markthalle und den Cammann Studios entschieden sie, die Finissage vom 21. September auf den 12. Oktober zu...