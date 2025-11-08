Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Generalprobe für „Fashion Tex“ am Donnerstag: Cindy Hartwich (links) neben dem Modell, das ihr Design trägt.
Generalprobe für „Fashion Tex“ am Donnerstag: Cindy Hartwich (links) neben dem Modell, das ihr Design trägt. Bild: Ulf Dahl
Generalprobe für „Fashion Tex“ am Donnerstag: Cindy Hartwich (links) neben dem Modell, das ihr Design trägt.
Generalprobe für „Fashion Tex“ am Donnerstag: Cindy Hartwich (links) neben dem Modell, das ihr Design trägt. Bild: Ulf Dahl
Chemnitz
Haute Couture in Chemnitz: Was inspiriert eine Modedesign-Studentin aus Schneeberg?
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Moderiert von Designer Thomas Rath fand am Freitagabend die Modenschau „Fashion Tex“ statt. 24 Studierende aus Europa zeigten ihre mithilfe von 3D-Druck erzeugten Kreationen. Eine von ihnen ist Cindy Hartwich.

Weiße Felljacken, ausgefallene Taschen, glitzernde Schuhe, Leo-Muster. Oder doch schlichte Jeans und Shirt? Was man zu einer Modenschau in Chemnitz trägt, sehen die Gäste von „Fashion Tex“ ganz unterschiedlich. Und doch eint sie alle ein Interesse an Mode. Der Saal ist bis auf den letzten Platz besetzt, einige Zuschauer stehen sogar am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:15 Uhr
1 min.
Erzgebirge: Kommune erhöht Hundesteuer
In Thalheim wird die Hundesteuer erhöht. Dies wurde seit 2001 nicht mehr getan.
Hundehalter werden in Thalheim stärker zur Kasse gebeten. Doch es gibt auch Steuerbefreiungen. Welche?
Jan Oechsner
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
02.09.2025
4 min.
Wie im Erzgebirge die digitalen Modetrends der Zukunft entstehen
Hier entsteht digitale Mode: Professorin Dorette Bárdos (li.) und Studentin Cindy Hartwich am Laptop.
24 angehende Modedesigner aus ganz Europa arbeiten derzeit in Schneeberg an ihren digitalen Entwürfen. Im November werden diese bei einem Festival in Chemnitz präsentiert.
Thomas Mehlhorn
13:12 Uhr
4 min.
Polanski vor Beförderung - "Wenn Rouven sprechen will ..."
Borussia feiert den ersten Heimsieg der Saison.
Drei Siege, Derby-Triumph und ein entspannter Polanski: Wie Gladbachs Coach das Team formt und warum der Sportchef jetzt zum Gespräch bittet.
Morten Ritter, dpa
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
06.11.2025
4 min.
„Fashion Tex“ in der Chemnitzer Fabrik: Die schönsten Entwürfe der Modenschau
 18 Bilder
Modenschau-Probelauf des FashionTEX-Festivals in der „Fabrik Chemnitz“.
Am Freitagabend findet in Chemnitz eine digitale und nachhaltige Modenschau statt. Die „Freie Presse“ war zur Generalprobe am Donnerstag vor Ort.
unseren Redakteuren
Mehr Artikel