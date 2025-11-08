Haute Couture in Chemnitz: Was inspiriert eine Modedesign-Studentin aus Schneeberg?

Moderiert von Designer Thomas Rath fand am Freitagabend die Modenschau „Fashion Tex“ statt. 24 Studierende aus Europa zeigten ihre mithilfe von 3D-Druck erzeugten Kreationen. Eine von ihnen ist Cindy Hartwich.

Weiße Felljacken, ausgefallene Taschen, glitzernde Schuhe, Leo-Muster. Oder doch schlichte Jeans und Shirt? Was man zu einer Modenschau in Chemnitz trägt, sehen die Gäste von „Fashion Tex“ ganz unterschiedlich. Und doch eint sie alle ein Interesse an Mode. Der Saal ist bis auf den letzten Platz besetzt, einige Zuschauer stehen sogar am...