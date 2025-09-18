Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die tschechische Organisatorin Tereza Koranda Dvorakova vor dem Werk „Die Krallen des Tigers unter den Handschuhen“ von Julie Oakes.
Die tschechische Organisatorin Tereza Koranda Dvorakova vor dem Werk „Die Krallen des Tigers unter den Handschuhen“ von Julie Oakes. Bild: Andreas Kretschel
Die tschechische Organisatorin Tereza Koranda Dvorakova vor dem Werk „Die Krallen des Tigers unter den Handschuhen“ von Julie Oakes.
Die tschechische Organisatorin Tereza Koranda Dvorakova vor dem Werk „Die Krallen des Tigers unter den Handschuhen“ von Julie Oakes. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Hohenstein-Ernstthal: Kanadische Künstler wandeln auf den Spuren von Karl May
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einer künstlerischen Stadtprozession und der Eröffnung einer Ausstellung mit Arbeiten kanadischer Künstler wird am Samstag eine skurrile Brücke von Karl May zur Kulturhauptstadt geschlagen.

Was hat Winnetou mit einer weißen Ziege in Pobershau zu tun? Selbst Karl-May-Kennern würde dazu auf Anhieb vermutlich rein gar nichts einfallen. Doch die Ausstellung „You May Dream in HOT“ gestattet einen ganz neuen Blick auf das Werk des in Hohenstein-Ernstthal geborenen Abenteuerschriftstellers und macht Karl May auf ziemlich kuriose Weise...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
15.09.2025
3 min.
Bürgerhaushalt in Hohenstein-Ernstthal: Kommen nun Karl-May-Ampelmännchen?
Oberbürgermeister Lars Kluge an der Panoramatafel, die aus dem Bürgerhaushalt bezahlt wurde.
Über Großprojekte wird in Stadträten oft lange diskutiert. Aber auch ein Betrag von 20.000 Euro im Bürgerhaushalt erfordert viel Arbeit. Interessante Ideen haben es manchmal schwer.
Markus Pfeifer
14:00 Uhr
1 min.
Hohenstein-Ernstthal: Diskussion in der Ausstellung „You May Dream in HOT“
In der Schau „You May Dream in HOT“ gibt es eine Diskussion zum Thema Aussöhnung.
Kanadische und deutsche Experten treffen sich im Verein „Silberbüchse“, um über das Thema Aussöhnung zu sprechen.
Cristina Zehrfeld
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
20:24 Uhr
4 min.
Auf Kane ist Verlass: FC Bayern siegt zum Oktoberfest-Start
Harry Kane war nicht nur vom Punkt treffsicher.
Drei Tore von Harry Kane bescheren der neu formierten Münchner Mannschaft drei Punkte gegen Hoffenheim. Der HSV jubelt über das erste Tor und den ersten Sieg. Leipzig gewinnt im Spätspiel gegen Köln.
Mehr Artikel