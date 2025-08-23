Holpriger Start für Ibug in Chemnitz: Das sagen Besucher am ersten Tag zur Kunst im Lost Place

Chemnitz
Die Organisatoren des Kunstfestivals mussten die Eröffnung verschieben. Auflagen, die die Stadt Chemnitz erteilte, konnten zunächst nicht erfüllt werden. Doch dann ging es los. So kommen Kunst und Location bei den Besuchern an.
Der Start? Holprig. Eigentlich sollte die Ibug, das Festival für urbane Kunst, am Freitagnachmittag starten. Tat sie nicht. Auflagen für die Baugenehmigung wurden nicht rechtzeitig erfüllt. Mehrere Kleinigkeiten, sagt Martin Langhof aus dem Ibug-Organisationsteam einen Tag später. Als Beispiel nennt er Feuerlöscher, die anders aufgehangen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.