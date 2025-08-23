Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kaum ein Besucher zückt nicht Fotoapparat oder Smartphone für Bilder. Bild: Denise Märkisch
Kaum ein Besucher zückt nicht Fotoapparat oder Smartphone für Bilder. Bild: Denise Märkisch
Chemnitz
Holpriger Start für Ibug in Chemnitz: Das sagen Besucher am ersten Tag zur Kunst im Lost Place
Redakteur
Von Denise Märkisch
Die Organisatoren des Kunstfestivals mussten die Eröffnung verschieben. Auflagen, die die Stadt Chemnitz erteilte, konnten zunächst nicht erfüllt werden. Doch dann ging es los. So kommen Kunst und Location bei den Besuchern an.

Der Start? Holprig. Eigentlich sollte die Ibug, das Festival für urbane Kunst, am Freitagnachmittag starten. Tat sie nicht. Auflagen für die Baugenehmigung wurden nicht rechtzeitig erfüllt. Mehrere Kleinigkeiten, sagt Martin Langhof aus dem Ibug-Organisationsteam einen Tag später. Als Beispiel nennt er Feuerlöscher, die anders aufgehangen...
