Hutfestival in Chemnitz endet vorzeitig – aber mit Besucherrekord

Das Fest wurde am Sonntag gegen 16.45 Uhr abgebrochen. Trotzdem zählte es so viele Gäste wie noch nie.

Das Hutfestival in Chemnitz endet am Sonntag vorzeitig. Wegen eines aufziehenden Gewitters entschied sich der Veranstalter, die C3, das Fest um 16.45 Uhr zu beenden. „Leider müssen wir das Festival ab 16:45 Uhr abbrechen. Es kommt eine Gewitterfront und wir bitten Sie/euch das Gelände zu verlassen und an einen sicheren Ort zu gehen“, heißt...