Hutfestival in Chemnitz mit hoher Besucherzahl gestartet

Bereits am ersten Tag zählte der Veranstalter 25.000 Besucher und damit mehr als in den Vorjahren. Geschützt werden die Gäste mit besonderen Barrieren.

Die diesjährige Auflage des Hutfestivals könnte einen Besucherrekord aufstellen – wenn das Wetter durchhält. Schon am ersten Tag zählten der Veranstalter, die C3, rund 25.000 Menschen in der Innenstadt und damit mehr als in den Vorjahren. 2024 waren an allen drei Tagen zusammen etwa 55.000 Besucher gezählt worden. Damals hatte ein Gewitter...