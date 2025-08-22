Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter

Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.

Die Ibug in Chemnitz konnte nicht wie geplant am Freitag starten. Eigentlich sollte das Festival für urbane Kunst am Freitag, 15 Uhr seine Tore für Besucher öffnen. Quasi mit dem geplanten Beginn dann aber die schlechte Nachricht: Am Freitag dürfen noch keine Besucher in das leerstehende einstige Krankenhaus an der Scheffelstraße.