Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tiere findet man auf der diesjährigen Ibug sehr viele, darunter dieses Nashorn von Martin von Lossa aus Leipzig.
Tiere findet man auf der diesjährigen Ibug sehr viele, darunter dieses Nashorn von Martin von Lossa aus Leipzig. Bild: Toni Söll
Tiere findet man auf der diesjährigen Ibug sehr viele, darunter dieses Nashorn von Martin von Lossa aus Leipzig.
Tiere findet man auf der diesjährigen Ibug sehr viele, darunter dieses Nashorn von Martin von Lossa aus Leipzig. Bild: Toni Söll
Kultur
Ibug in der Kulturhauptstadt: Ein Lost Place mit Nashorn, Krieg und Plasteschnüren
Redakteur
Von Katharina Leuoth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Freitag startet die 20. Ausgabe des Festivals für urbane Kunst in einem ehemaligen Krankenhaus in Chemnitz. Was auffällt: Diese Ibug ist groß, wild und politisch. Es gibt harte Botschaften, massenhaft Tiere, aber auch farbgewaltige Leichtigkeit.

In manchen Räumen wächst das Farn, in anderen warnt ein altes Schild vor Röntgenstrahlung, in den nächsten sind wandhohe Graffiti gesprüht oder türmt sich der Schutt. Das alles könnte Kunst sein, ist aber Beifang – es war schon da, als die Ibug-Leute kürzlich hier einzogen. Seit 1997 steht das Krankenhaus an der Scheffelstraße in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
11:53 Uhr
1 min.
Betrunkener Mann versprüht Reizgas in Bus
In Chemnitz hat ein Mann Reizgas in einem Auto versprüht. (Symbolbild)
Ein Reizgas entfaltet vor allem in geschlossenen Räumen schnell Wirkung. In einem Bus in Chemnitz erlitten deshalb zwei Menschen leichte Reizungen.
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
23.08.2025
6 min.
Holpriger Start für Ibug in Chemnitz: Das sagen Besucher am ersten Tag zur Kunst im Lost Place
Kaum ein Besucher zückt nicht Fotoapparat oder Smartphone für Bilder.
Die Organisatoren des Kunstfestivals mussten die Eröffnung verschieben. Auflagen, die die Stadt Chemnitz erteilte, konnten zunächst nicht erfüllt werden. Doch dann ging es los. So kommen Kunst und Location bei den Besuchern an.
Denise Märkisch
12:00 Uhr
2 min.
Für gutes Klima in Rodewisch gibt es nun Geld
Bäume entlang der Wernesgrüner Straße wurden angepflanzt - sie werden finanziell gefördert.
In der Landesgartenschau-Stadt wird es schon vor 2029 grüner. Ein unverhoffter Geldsegen macht das möglich.
Cornelia Henze
Mehr Artikel