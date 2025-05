„Ich bin eine von euch“: Die ungewöhnliche Liebesgeschichte hinter Kunst-Installation in Lichtenau

Die Rückkehr von Katy Gluch nach Lichtenau bringt Farbe in die Kulturhauptstadt-Region. Ihre Geschichte führt von Nordrhein-Westfalen zurück zu ihren Wurzeln – und einer alten Liebe.

Die Frau macht es spannend: Überall in Lichtenau hängen Banner mit Figuren – mal schwimmend, turnend oder Ball spielend. Im Rathaus sieht man farbige Bilder - gekennzeichnet mit km-malerei. Hinter den Initialen steckt Katy Gluch. Der Name sagt den Lichtenauern zunächst nichts. Wieder so eine neue Künstlerin, die das Kulturhauptstadtjahr nach...