„Ich dachte, er war so eine Art One-Hit-Wonder“: So kommt die Edvard-Munch-Ausstellung in Chemnitz bei Besuchern an

Chemnitz
In den Kunstsammlungen am Chemnitzer Theaterplatz ging am Wochenende nicht mehr viel. Das lange Schlange stehen brachte manchen an seine Grenzen. Mit der Eröffnung und der Gleichzeitigkeit mit anderen Schauen wurde dieses Wochenende zu einem der wichtigsten im Kulturhauptstadtjahr.
Kunst, Kunst und überall Kunst: An den vergangenen Tagen war die Kulturhauptstadt Europas 2025 greifbar wie selten zuvor. Keine riesige Party wie das Kosmos-Festival, kein Massen-Event wie der Kuha-Marathon, kein Big Opening und dennoch war Chemnitz so was von Kulturhauptstadt.
