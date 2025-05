„Ich hätte mich davor nicht alleine hierher getraut“: NSU-Opfer treffen Oberbürgermeister in Chemnitz

Am Sonntag wird in Chemnitz die erste Ausstellung eröffnet, die an die Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds erinnert. Was sich Hinterbliebene und Opfervertreterin wünschen.

Einen Tag vor der Eröffnung des ersten Dokumentationszentrums für die Morde der rechtsextremen Terrororganisation Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) in Chemnitz sind Hinterbliebene der Mordopfer mit dem Chemnitzer Oberbürgermeister zusammengetroffen. Sie hatten am Samstag als erste die Gelegenheit, die Ausstellung in den Räumen eines... Einen Tag vor der Eröffnung des ersten Dokumentationszentrums für die Morde der rechtsextremen Terrororganisation Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) in Chemnitz sind Hinterbliebene der Mordopfer mit dem Chemnitzer Oberbürgermeister zusammengetroffen. Sie hatten am Samstag als erste die Gelegenheit, die Ausstellung in den Räumen eines...