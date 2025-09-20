In der Tatra-Bahn und auf dem Trampolin: 630 junge Unternehmer aus ganz Deutschland zu Gast in Chemnitz

Chemnitz
Die Bundeskonferenz (BuKo) der Wirtschaftsjunioren findet im Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz statt. Doch was sollen Trampolinspringen vor dem Nischl und Partys in der Straßenbahn mit Wirtschaft zu tun haben?
Wer bei der Bundeskonferenz der Wirtschaftsjunioren eine steife Zusammenkunft von Anzugträgern assoziiert, liegt falsch. Die BuKo ist ein buntes Event, das Wirtschaft, Sport, Kultur und Bildung bündelt. 2025 fand sie in Chemnitz statt.
