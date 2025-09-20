Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Luise Ludwig von der Firma Mastersolution präsentiert im BuKo-Sonderzug der historischen Tatra-Bahn den smarten Videoanzug „Focus“, der bei der Einarbeitung neuer Arbeitskräfte helfen soll.
Luise Ludwig von der Firma Mastersolution präsentiert im BuKo-Sonderzug der historischen Tatra-Bahn den smarten Videoanzug „Focus“, der bei der Einarbeitung neuer Arbeitskräfte helfen soll. Bild: Paula Klüver
Chemnitz
In der Tatra-Bahn und auf dem Trampolin: 630 junge Unternehmer aus ganz Deutschland zu Gast in Chemnitz
Redakteur
Von Paula Klüver
Die Bundeskonferenz (BuKo) der Wirtschaftsjunioren findet im Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz statt. Doch was sollen Trampolinspringen vor dem Nischl und Partys in der Straßenbahn mit Wirtschaft zu tun haben?

Wer bei der Bundeskonferenz der Wirtschaftsjunioren eine steife Zusammenkunft von Anzugträgern assoziiert, liegt falsch. Die BuKo ist ein buntes Event, das Wirtschaft, Sport, Kultur und Bildung bündelt. 2025 fand sie in Chemnitz statt.
21:07 Uhr
4 min.
Frankreich streitet über Steuer für Superreiche
Als neuer französischer Premier soll Sebastien Lecornu sparen, aber zugleich gesellschaftliche Konflikte befrieden.
Ein Ökonom hat eine große Debatte über soziale Gerechtigkeit und mehr Abgaben für Multimillionäre ausgelöst – sie setzt den Premier unter Druck.
Birgit Holzer
Von Thomas Wüpper
2 min.
21:01 Uhr
2 min.
Ein langer Weg für die Bahn
Meinung
Die Deutsche Bahn soll pünktlicher werden – sich aber dafür realistischere Ziele setzen.
Eine neue Strategie und eine neue Chefin sollen bei der Deutschen Bahn AG vieles besser machen. Aber das braucht seine Zeit.
Thomas Wüpper
02.09.2025
4 min.
Diese Chemnitzer Initiativen machen Firmen für die Zukunft fit
Die Mitglieder des Innovationsnetzwerkes „SMAFARO“ entwickeln Anwendungen mit Roboterhunden (vorn) für Industrie und Logistik.
Die Wirtschaft schwächelt, Aufträge aus traditionellen Branchen brechen weg. Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen Betriebe ihre Produktivität erhöhen oder ganz neue Produkte entwickeln. Für beides gibt es in Chemnitz Ideen.
Christian Mathea
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
15.09.2025
4 min.
Vom Labor zur Massenproduktion: Wie 3D-Micromac globale Technologietrends mitgestaltet
Vorstandsmitglied Markus Löwe (links) und Vertriebsleiter Frank Richter zeigen das Innere des „Mikrocell MCS“. Hier trifft der Laser mit hoher Präzision auf die Bauteile für Photovoltaik-Anlagen.
3D-Micromac spielt mit seinen Lasertechnologien eine wichtige Rolle in der Halbleiterindustrie. Das Unternehmen will weiter wachsen und die Innovationskraft des Standortes Chemnitz sichtbarer machen.
Paula Klüver
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
