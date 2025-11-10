Influencerin „Maria Maricelli“ räumt mit Chemnitz-Vorurteilen auf

Hässlich, rechts, schnell weg da – wenn die Studentin unter ihrem Pseudonym Maria Maricelli erzählt, woher sie kommt, hört sie oft Negatives. Dagegen will sie etwas unternehmen und zeigt online die schönen Seiten von Chemnitz.

Einige der erfolgreichsten Videos von Maria Nachsel auf Instagram starten mit dem Satz: „Ich studiere in der angeblich hässlichsten und rechtesten Stadt Deutschlands." Gemeint ist Chemnitz. In ihren Videos zeigt Nachsel ihren Alltag als Studentin. Um ihre Privatsphäre zu schützen, nennt sie sich im Netz Maria Maricelli. Aber was denkt sie...