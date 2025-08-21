Interventionsflächen: Chemnitz hat fertsch

Chemnitz
Unter dem Titel „Fertsch“ laden am Sonnabend und Sonntag 22 Interventionsflächen und weitere Objekte zu Veranstaltungen mit Programmen für die ganze Familie ein.
Zum dauernden Erbe der Kulturhauptstadt, das steht schon fest, gehören die 30 als Interventionsflächen bezeichneten neugestalteten Objekte im gesamten Stadtgebiet. Am Wochenende wird die Übergabe der letzten von ihnen mit einer Vielzahl von Aktionen gefeiert.
