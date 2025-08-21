Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Klaffenbach wird am Sonntag eine von Kindern mitgestaltete Bank eingeweiht.
In Klaffenbach wird am Sonntag eine von Kindern mitgestaltete Bank eingeweiht. Bild: Harry Haertel/Archiv
In Klaffenbach wird am Sonntag eine von Kindern mitgestaltete Bank eingeweiht.
In Klaffenbach wird am Sonntag eine von Kindern mitgestaltete Bank eingeweiht. Bild: Harry Haertel/Archiv
Chemnitz
Interventionsflächen: Chemnitz hat fertsch
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unter dem Titel „Fertsch“ laden am Sonnabend und Sonntag 22 Interventionsflächen und weitere Objekte zu Veranstaltungen mit Programmen für die ganze Familie ein.

Zum dauernden Erbe der Kulturhauptstadt, das steht schon fest, gehören die 30 als Interventionsflächen bezeichneten neugestalteten Objekte im gesamten Stadtgebiet. Am Wochenende wird die Übergabe der letzten von ihnen mit einer Vielzahl von Aktionen gefeiert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:53 Uhr
1 min.
Betrunkener Mann versprüht Reizgas in Bus
In Chemnitz hat ein Mann Reizgas in einem Auto versprüht. (Symbolbild)
Ein Reizgas entfaltet vor allem in geschlossenen Räumen schnell Wirkung. In einem Bus in Chemnitz erlitten deshalb zwei Menschen leichte Reizungen.
09.07.2025
4 min.
Was bleibt von Chemnitz 2025? Zum Beispiel die Interventionsflächen
Zu den aufwändigsten Projekten gehören das frühere Flussbad Altchemnitz, das Schmidt-Rottluff-Ensemble und der Pleißenbachpark (im Uhrzeigersinn).
Fast alle der 30 Interventionsflächen sind fertig. Vom Park bis zum Klubhaus, vom Wanderweg bis zum Brunnen - sie sind sehr unterschiedlich. Gemein haben sie, ein Erbe der Kulturhauptstadt zu sein.
Jens Kassner
12:00 Uhr
2 min.
Für gutes Klima in Rodewisch gibt es nun Geld
Bäume entlang der Wernesgrüner Straße wurden angepflanzt - sie werden finanziell gefördert.
In der Landesgartenschau-Stadt wird es schon vor 2029 grüner. Ein unverhoffter Geldsegen macht das möglich.
Cornelia Henze
14.08.2025
4 min.
Michael Stötzers letzter Akt: Neuer Park in Chemnitz setzt auferstandenes Bahnviadukt in Szene
Der neue Park betont das wiedererstandene Bahnviadukt.
Als eine der letzten von insgesamt 30 Interventionsflächen der Kulturhauptstadt ist der Park unter dem restaurierten Eisenbahnviadukt an der Annaberger Straße fertiggestellt worden.
Jens Kassner
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel