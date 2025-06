Irrfahrt durch die Kulturhauptstadt: Wie das wahnwitzige Tanzprojekt „Odyssee in C“ durch Chemnitz zieht

Ob beim Fleischer, auf dem Friedhof, im Hof von „Freie Presse“ und Smac oder in einem Lesegarten: Das Ballettstück führt an vier Tagen von 8 bis 23 Uhr durch die Stadt und lehnt sich an einen Jahrhundertroman an. Wie wird da getanzt? Wer schaut sich das an? Wie reagieren Passanten? Ein Reisebericht.

Früh 8 Uhr beim Fleischer: Osmar Osten holt sich ein frisches Hackepeter-Brötchen und einen Kaffee. So oder so ähnlich starten Menschen mit ihren Routinen in den Tag. Doch als Osmar Osten aus der Tür der kleinen Eck-Fleischerei Thiele auf dem Chemnitzer Sonnenberg tritt, ist nichts mehr wie gewohnt.